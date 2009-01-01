Беременная Сиара обнажилась для глянца

У певицы и ее мужа Расселла Уилсона будет девочка.

Беременная американская певица Сиара приняла участие в нежной фотосессии.

Известная артистка позировала для harpersbazaar.

31-летняя исполнительница Сиара сейчас находится в интересном положении и ждет, когда родится ее второй ребенок. По предварительной информации, у певицы и ее мужа Расселла Уилсона будет девочка.

Для издания артистка снялась в трогательной фотосессии, где показала уже немаленький, округлившийся животик.

Вместе с артисткой позировал ее сын от предыдущего брака Захир, которому 19 мая исполнится три года.

Напомним, в Сеть попала нежная фотосессия беременной Бейонсе.