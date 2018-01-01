Беременная Светлана Тарабарова поразила публику немалым животом в облегающем платье

Певица ждет первенца.

Певица ждет первенца

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова , которая находится на шестом месяце беременности , впервые после объявления радостной новости появилась на публике, демонстрируя немалый живот.

Снимок Тарабаровой появился на ее странице в Facebook. Певица появилась в Национальном дворце "Украина" в Киеве, где прошла церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018". Тарабарова по версии премии стала прорывом года.

На церемонии награждения певица появилась в облегающем макси-платье. Свой образ Светлана дополнила ярким макияжем и подобранной прической.

Тарабарова по версии премии стала прорывом года Фото: facebook.com/olga.jayjay.7

Напомним, что Тарабарова вышла замуж в октябре 2016 года за своего директора Алексея. Для обоих это первый брак и первый ребенок.

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