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Беременная Светлана Тарабарова удивила поклонников немалым животом

Сегодня, 12:47
Светлана Тарабарова < >
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1 / 4 Светлана Тарабарова показала фото с племянницей (instagram.com/tarabarova)

Фанаты предполагают, что артистка вынашивает двойню.

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая  беременна первенцем, показала округлившийся живот.

На своей странице в Instagram она поделилась милым фото - на нем она позирует с племянницей, которая нежно трогает внушительных размеров живот. Певица одета в розовое обтягивающее платье, которое подчеркивало ее изменившуюся фигуру.

Поклонники стали предполагать из-за размера живота, что Тарабарова носит двойню.

"Красотулька. У вас там точно не двойня?", "Вы такая изящная даже беременная!", "Мне кажется, или у вас двойня?", "Двойняшки?",- интересовались подписчики.

Однако певица сама признавалась, что с супругом ждут сына.

Ранее Светлана Тарабарова накануне родов решила сменить прическу.

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Теги:  
Светлана Тарабарова, беременность, певица, фото
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