Беременность или новый клип: Оля Полякова выложила интригующее фото

На снимке Полякова стоит полуобнаженная в розовом платье.

Оля Полякова заинтриговала новым фото polyakovamusic/instagram

Украинская певица Оля Полякова выложила фото, на котором пообещала, что всех обязательно удивит.

На своей странице в Instagram суперблондинка выложила фото, на котором позирует спиной к камере в полупрозрачном легком розовом платье.

Певица выложила в соцсеть фото, которым намекнула, что скоро чем-то всех удивит.

"Ой что будет!!!" - подписала снимок Полякова.

Когда и что будет, певица не уточнила, чем и вызвала вызвала жаркие дискуссии в комментариях.

Одни поклонники певицы уверены, что их ждет новый клип.

"Неужели клип и песня???!!к 8-ому марта,новый хит??!!!Ждём!", "Неужели клип с Винником?) Ну то что это будет клип - 100%. Видел утром подобное фото у Винярской. А это тоже важно. Значит будет что-то грандиозное. Желаю удачи!", - написали фанаты.

Другие же стали поздравлять Полякову с пополнением в семье.

"Желаю вам легкой беременности", "Олечка ты беременна?))", "Неужели беременная фотосессия?"- написали фолловеры под снимком.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)Фев 16, 2018 в 4:15 PST

Ранее Оля Полякова откровенно рассказала об одежде из секс-шопа.