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Беременную Ирину Шейк застукали с коляской и малышом в Диснейленде, опубликованы фото

Сегодня, 14:44
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Большой округлый живот Ирина старалась спрятать под плащом

Ирина Шейк
Ирина Шейк фото: vk.com
Супермодель Ирина Шейк, которая готовится впервые стать мамой, вовсю наслаждается свободным временем и на днях побывала в парке развлечений Диснейленд.

Снимки модели появились в социальных сетях.

В парк развлечений беременная Ирина приехала вместе с сестрой и племянниками. Для выхода в люди Шейк выбрала total black look — черное платье, черные кроссовки, черное пальто. Свой несколько суровый образ известная красавица дополнила ушками Минни Маус.

Большой округлый живот Ирина старалась спрятать под плащом, однако ей это не удалось.

Напомним, известный актер и телеведущая готовятся стать родителями.

фото vk.com

 

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Беременность, Ирина Шейк, Диснейленд
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