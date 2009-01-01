Беременную Ирину Шейк застукали с коляской и малышом в Диснейленде, опубликованы фото

Большой округлый живот Ирина старалась спрятать под плащом

Ирина Шейк фото: vk.com

Снимки модели появились в социальных сетях.

В парк развлечений беременная Ирина приехала вместе с сестрой и племянниками. Для выхода в люди Шейк выбрала total black look — черное платье, черные кроссовки, черное пальто. Свой несколько суровый образ известная красавица дополнила ушками Минни Маус.

Большой округлый живот Ирина старалась спрятать под плащом, однако ей это не удалось.

Напомним, известный актер и телеведущая готовятся стать родителями.

фото vk.com