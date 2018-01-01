"Бесплатный газ и отдать мост". Ефремов предложил компенсировать Украине потерю Крыма

Актер убежден, что Россия обидела соседнее государство и должна искупить свою вину.

Ефремов заявил Дудю, что за Крым Украине нужно заплатить Скриншот

Известный российский актер Михаил Ефремов заявил, что в качестве компенсации за потерю Крыма Россия должна предоставить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать новый Крымский мост.

"Мы знаем теперь, как нам с Украиной "помириться". Надо им этот мост (Крымский – ред.) отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом – они будут продавать наш бесплатный газ другим и на этом зарабатывать", - сказал он в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю.

Напомним, в Сеть попал видеоролик со спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник" в Самаре, где актер Михаил Ефремов вступил в нецензурную перепалку со зрителями.

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