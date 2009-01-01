"Беспроигрышный кандидат". Почему Самойлова должна быть объявлена персоной нон грата в Украине

Певица незаконно, в нарушение украинского законодательства, попала на территорию временно оккупированного Крыма.

Юлия Самойлова Instagram

Украинский политолог Тарас Березовец считает, что если СБУ пропустит представительницу РФ на "Евровидение-2017" в Киев, то это будет нарушением закона.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Юлия Самойлова незаконно, в нарушение украинского законодательства, попала на территорию временно оккупированного Крыма и, соответственно, на 100% подлежит процедуре запрета въезда на территорию Украины", — считает политтехнолог.

Он также добавил, что если СБУ по политическим соображениям не запретит въезд в Украину Юлии Самойловой, то "уже завтра-послезавтра, воспользовавшись прецедентом, через иски в международные суды, к нам полезут Кобзон, Пореченков, хор Александрова и ансамбль Тихоокеанского флота".

Напомним, ранее Шендерович прокомментировал участие Самойловой на "Евровидении-2017": придумали, как насолить Украине.