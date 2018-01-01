Бесстыжая Ким Кардашьян полностью обнажилась для рекламы своих духов

Теледива поделилась эротическими снимками.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян затеяла необычную рекламную кампанию нового аромата своего beauty-бренда.

На своей странице, и странице бренда KKW Beauty в Instagram она выставила снимки, на которых позирует полностью обнаженной.

Грудь звезда прикрыла рукой, но вот в другой интимной части тела поклонники смогли рассмотреть, что Ким делает бразильскую эпиляцию зоны бикини.

На паре фото Ким покрыта специальной глиной. Это неспроста, ведь бутылочки для ее будущего аромата будут сделаны в виде ее фигуры.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла секрет, как ей удается быстро и эффективно похудеть перед важными событиями.

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