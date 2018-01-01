"Бесстыжая": Настя Каменских снялась в эротической фотосессии

На серии снимков певица позирует в нижнем белье и халатике.

Украинская певица Настя Каменских неустанно делится откровенными фотографиями с отдыха в Майами.

На своей странице в Instagram она выложила целую серию фотографий в черном кружевном белье и халате. Поп-исполнительница демонстрирует фигуру: то обнаженное бедро, то подтянутый живот.

По мнению подписчиков, фотосессия получилась довольно соблазнительной. Поклонники звезды восхваляют красоту Каменских и отмечают ее хорошую фигуру: "Молодец, всегда в хорошей форме", "Ого Настя. Красотка", "Настенька, ты просто невероятно сексуальная".

А хейтеры не стесняются в выражениях: "На вас смотрят дети... Что вы этим хотите показать? Прочитайте, что дети пишут... Не стыдно?", "Пока п*ську не покажешь, больше нечем привлечь внимание, что ли? Дожила, чем взрослее тем вульгарнее, деградируешь".

Напомним, Настя Каменских в откровенном наряде станцевала тверк.