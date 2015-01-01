Бейонсе и Адель выступят на одной сцене церемонии "Грэмми"

Певицы не только поделят сцену, но и поборются на награды.

Певица Бейонсе Instagram

Исполнительный продюсер церемонии "Грэмми" Кен Эрлих заявил, что на церемонии вручения музыкальных наград 2017 выступят сразу две известнейших певицы – Бейонсе и Адель.

Об этом пишет popcornnews.ru

Эрлих похвастался тем, что "Грэмми"-2017 будет грандиозным шоу, лучшим за последние несколько лет, а заодно отметил: "Очень немногие отказываются выступить на "Грэмми". За все годы, что я организую церемонию, нам всего лишь три или четыре раза ответили "нет"".

Певица Адель Reuters

Бейонсе и Адель не только поделят сцену, но и поборются на награды: первая лидирует с 9 номинациями на "Грэмми" 2017, у второй – 5 номинаций. Певицы посоревнуются друг с другом в категории "Лучший альбом года" (и "25" Адель, и "Lemonade" Бейонсе получили соответствующую номинацию) и двух других категориях.

Церемония вручения музыкальных наград "Грэмми"-2017, которую проведет телеведущий Джеймс Корден, состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье, 12 февраля.

Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.