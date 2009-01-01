Бейонсе и Джей-Зи купили еще один особняк за 26 млн долларов

На территории поместья построен отдельный дом для гостей.

Бейонсе и Джей-Зи Instagram Бейонсе

Об этом пишет Сплетник.

А теперь западные издания сообщают, что супруги стали владельцами еще одного дома, но на этот раз выбрали для покупки недвижимость в Ист-Хамптоне.

Усадьба, которую пара купила за 26 миллионов долларов, расположена на возвышении рядом с живописным прудом и четырьмя гектарами заповедных лугов. В основном строении расположены семь спален, ванные комнаты, отделанные мрамором, а также другие помещения.

На территории поместья построен отдельный дом для гостей, где есть гостиная, полностью оборудованная кухня, две спальни и ванная комната — так что Мишель Уильямс, Келли Роуленд и другим друзьям Бейонсе будет удобно гостить у нее.

Напомним, Бейонсе намерена купить баскетбольный клуб.