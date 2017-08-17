Бейонсе и Джей Зи купили мини-город площадью 12 тысяч квадратных метров

Сумма сделки равна 90 миллионам долларов.

Бейонсе и Джей Зи Instagram Бейонсе

Об этом написало издание Los-Angeles Times.

Пространство напоминает мини-город площадью 12 тысяч квадратных метров: в нем есть четыре бассейна, спа-центр, баскетбольная площадка, гараж для пятнадцати автомобилей, жилая часть с пуленепробиваемыми окнами и дверями, а также служебные помещения.

С тех пор, как у пары родились близнецы Руми и Сэр, Бейонсе и Джей-Зи арендовали этот особняк за 400 тысяч долларов в месяц.

Теперь они купили его: по версии издания, сумма сделки равна 90 миллионам долларов.

http://www.latimes.com/business/realestate/hot-property/94358658-132.html

Напомним, Бейонсе намерена купить баскетбольный клуб.