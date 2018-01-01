Бейонсе и Джей Зи поделились горячими интимными снимками из личного архива

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1 / 4 На фото певица позирует топлес и полностью голышом (instagram.com/beybsasha)

На фото певица позирует топлес и полностью голышом.

Культовая американская певица Бейонсе и ее муж американский рэпер Джей Зи поделились с фанатами снимками с личного архива.

Пара отправилась в совместный тур On the Run Tour II, и приурочили к нему выпуск книги с ранее никогда не опубликованными фото из личного архива звезд. Фото появились на фан-странице пары в Instagram.

Так, на снимках Бейонсе позирует полностью обнаженной в обьятиях Джей Зи, на другом фото она уже одета в трусы-ниточки, и можно разглядеть знаменитую аппетитную попу певицы.

На еще двух кадрах певица позирует голышом на фоне воды.

Ранее Бейонсе купила себе церковь, и там уже прошла первая служба.

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