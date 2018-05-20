Бейонсе купила себе церковь, там уже прошла первая служба

Старинное здание обошлось певице в 850 тысяч долларов.

Церковь Бейонсе. TMZ

Культовая американская певица Бейонсе купила себе церковь в Новом Орлеане.

Старинное здание площадью около 700 квадратных метров стоит 850 тысяч долларов, пишет TMZ.

Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм. Однако несколько недель назад в храме Бейонсе прошла первая служба. На нее пришли более 900 человек.

Отмечается, что неподалеку от церкви живет сестра певицы Соланж.

Певица пока не прокомментировала покупку.

Напомним, ранее Бейонсе укусила за лицо актриса, имя которой не пожелали разглашать.

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