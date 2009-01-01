Бейонсе нарядила дочь в платье стоимостью 26 тыс. долларов, опубликовано видео

Наряд по цене автомобиля вышел из-под "пера" модного дома Gucci.

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Когда твой отец один из самых влиятельных продюсеров и музыкантов современности, а мать — королева R'n'B, ты автоматически получаешь статус принцессы и можешь носить отнюдь не скромные платья Золушки.

Об этом пишет hellomagazine.

Бейонсе и Джей Зи взяли дочь Блу Айви на премьеру фильма "Красавица и чудовище" в Лос-Анджелесе, нарядив малышку в платье стоимостью 26 тысяч долларов.

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Наряд по цене автомобиля вышел из-под "пера" модного дома Gucci. Любовь и преданность бренду проявили и сами Бейонсе с Джей Зи: первая выбрала платье в пол цвета сочной весенней травы, дополнив образ босоножками на высоких каблуках, второй — джинсовую куртку с яркой аппликацией.

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Напомним, будущие двойняшки Бейонсе будут жить в детской стоимостью 1 млн долларов.