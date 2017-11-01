Бейонсе озвучит героиню ремейка мультфильма "Король Лев"

Певица предстанет в образе Налы.
Об этом пишет fw-daily.
Одну из главных ролей в ремейке режиссера Джон Фавро предложили озвучить и певице Бейонсе. В своем официальном аккаунте Disney опубликовали полный список актеров, которые присоединятся к певице.
Таким образом, Симбу сыграет Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс перевоплотится в отца Симбы —льва Муфасу, Бейонсе предстанет в образе Налы, а Чиветел Эджиофор станет Скаром.
Также участие в съемках примут Джон Оливер, Сет Роген, Элфри Вудард. В прокат ремейк выйдет летом 2019 года.
Напомним, Оля Полякова озвучила главную злодейку в семейной анимации "Эмоджи Муви".