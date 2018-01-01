Бейонсе произвела фурор сексапильными образами во время фестиваля: фото

Сценические наряды певицы восторженно оценили зрители мероприятия.

Бейонсе не перестает шокировать публику Фото: Instagram/Бейонсе

В Лос-Анджелесе 22 апреля завершился знаменитый ежегодный музыкальный фестиваль Coachella. Главным событием мероприятия стала певица Бейонсе , которая продемонстрировала на сцене соблазнительные образы.

Новые снимки со знаменитого фестиваля певица опубликовала на странице в Instagram, чем вызвала восторг у поклонников и подписчиков блога.

Бейонсе Фото: Instagram/Бейонсе

Перед зрителями Бейонсе появлялась в пикантных нарядах, которые выгодно подчеркивали аппетитные формы звезды. Стоит отметить, что каждый наряд очень к лицу певице. Для выступления она примерила серое блестящее боди, розовый свитер с ботфортами, черное сексуальное боди с лаковым блеском, свитшоты с шортами и образ соблазнительной Клеопатры. Выступления сопровождались зажигательными танцами и спецэффектами.

Бейонсе Фото: Instagram/Бейонсе

За считанные часы каждое фото собрало более миллиона лайков. Поклонники, искренне восхищаясь ее видом, отправили Бейонсе тысячи комплиментов.

Бейонсе Фото: Instagram/Бейонсе

Напомним, ранее известную американскую певицу Бейонсе укусила за лицо актриса, имя которой не пожелали разглашать.