Бейонсе намерена купить баскетбольный клуб

Стоимость клуба оценивается примерно в 1,65 млрд долларов.

Певица Бейонсе Reuters

Об этом пишет popcornnews.ru.

Покупкой спортивного клуба уже не удивить мир богатых людей, это неплохое вложение средств, которым пользуются миллионеры по всему миру. Вот и Бейонсе решила приобрести долю в клубе NBA "Хьюстон Рокетс". Поп-звезда начала думать о покупке доли в баскетбольном клубе, когда его владелец объявил о своем намерении продать "Хьюстон Рокетс". Стоимость клуба оценивается примерно в 1,65 млрд долларов. Ранее о своих намерениях приобрести долю в компании заявлял экс-баскетболист команды Дикембе Мутомбо. Стоит отметить, что у Бейонсе и ее супруга, рэпера Джей Зи уже есть несколько процентов другого клуба NBA "Бруклин Нетс".

Напомним, Бейонсе и Джей Зи наняли шесть нянь для двойняшек.