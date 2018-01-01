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Бейонсе засветила ягодицы в ультракоротких шортах: фото

Сегодня, 22:35
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1 / 4 (Фото: Instagram/Бейонсе)

Исполнительница показала несколько кадров своей новой фотосессии.

Популярная певица Бейонсе порадовала поклонников яркими кадрами, на которых продемонстрировала стройные ноги и упругие ягодицы в мини-шортах.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала роскошную фигуру и стильный образ.

Для фотосессии Бейонсе надела яркую рубашку с геометрической композицией от Celine и джинсовые короткие шорты от Coal N Terry. Певица дополнила "лук" стильными аксессуарами: голубой сумкой Dior с оранжевыми ручками и красными очками.

Напомним, ранее Бейонсе и ее муж американский рэпер Джей Зи поделились с фанатами снимками с личного архива, на которых певица позирует обнаженной.

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Теги:  
Бейонсе, шорты, ягодицы
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