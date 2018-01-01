"Без белья?": Настя Каменских взволновала поклонников новым фото

Артистка выложила в Instagram провокационный снимок.

Каменских взволновала поклонников kamenskux/instagram

Украинская певица Настя Каменски х удивила подписчиков новым фото, на котором она стоит на фоне ворот, держась за штангу.

Снимок, на котором артистка одета в красный спортивный костюм и белую футболку, завязанную на талии, она выложила на своей странице в Instagram.

Очень внимательные подписчики заметили, что у Каменских на фото под футболкой нет нижнего белья.

"Она вроде без белья)", "Присмотритесь к футболке", "А видно там кружочек", - писали подписчики.

Другие же отметили, что на такого вратаря все бы отвлекались, и никакой игры не вышло.

"Я бы забил бы голллл!", "Настюша, ты лучший вратарь!!! Я влюбился!", "Футболисточка", "Оооооу какой сексуальный вратарь", "Аааа...Это слишком сексуально", - восхищались фанаты.

Каменских взволновала поклонников kamenskux/instagram

Ранее Настя Каменских предстала в образе соблазнительной учительницы.