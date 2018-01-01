Анжелика Варум отказалась от исполнения своего суперхита

Название ТЦ в Кемерово, где погибли 64 человека, аналогично с композицией артистки.

Название ТЦ в Кемерово, где погибли 64 человека, аналогично с композицией артистки Фото: РИА Новости

Российская певица Анжелика Варум на одном из последних концертов в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в Кемерове, убрала из концертной программы один из главных своих хитов - песню "Зимняя вишня".

Об этом сообщил телеграм-канал Super. Перед началом выступления артисты объявили, что все собранные деньги передадут семьям пострадавших и погибшим в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

После трагедии слова песни звучат уже двусмысленно:

"Вишня, вишня, зимняя вишня,

Прекрасных ягод аромат.

Белый снег ложится чуть слышно,

Никто ни в чём не виноват..."

Об этом заговорили и поклонники артистки под фото на ее странице в Instagram: "Моя любимая песня "Зимняя вишня"... как же по-другому теперь звучит", "Слышим вашу песню замечательную зимняя вишня и плачем…".

Однако в интервью телеканалу РЕН ТВ, пресс-секретарь певицы Наталия Николенко рассказала, что никаких решений полностью убрать из концертной программы композицию не принималось.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.