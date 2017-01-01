Без лишней скромности. Звезда сериала "Школа" снимается в стиле ню

Девушка публикует откровенные фото на своей странице в соцсети.

Елизавета Василенко в жизни похожа на свою экранную героиню Фото: Instagram/Ксения Василенко

Юная украинская модель и звезда популярного сериала "Школа" на телеканале "1+1" Елизавета Василенко в жизни очнь похожа на свою экранную героиню.

Как и ее сериальный образ Лола, Елизавета открыто показывает свою сексуальность и публикует фото в Instagram.

Девушка уже неоднократно снималась в откровенных фотосессиях и выставляла снимки в публичны доступ. В портфолио 19-летней актрисы есть и ню-фотосессии.

Напомним, приобретающий популярность сериал "Школа" начал выходить с января 2018 года на телеканале "1+1". Авторы многосерийной ленты знакомят зрителей с настоящей жизнью школьников, со всеми ее положительными и отрицательными моментами.