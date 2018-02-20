Без макияжа и в коротком мини: Волочкова удивила фанатов новым образом

Балерина похвасталась подаренным платьем.

Анастасия Волочкова похвасталась новым платьем volochkova_art/instagram

Известная российская балерина Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. На фото звезда позирует в черном платье и в красных туфлях на высоком каблуке. Балерина решила не наносить макияж, и не делать прическу.

"Устроила дома небольшой показ.. Благо, лестница позволяет.. Кот Лакки устроился поудобнее", - подписала фото в Instagram Волочкова.

В комменатариях подписчики балерины как всегда разделились на два лагеря. Одни не подбирают слов и высказывают Волочоковой свое недовольство ее образом.

"Образ и отсутствие вкуса как обычно..ничего нового", "Туфли отстой, платье ещё смешней, фасон не Ваш Настя! ", "Снимите это немедленно! Туфли вообще из прошлого века", "Настя снимите это платье оно дёшево смотрится", - высказывались подписчики.

Другие же наоборот восхищаются стройными ногами и фигурой звезды российского балета.

"Настя, очень идёт модель, скрывает то, что нужно скрыть. И круто подчеркивает Ваши прелести - обалденные ноги и красивые плечи!", "Очень вам идёт фасон платья))) подчёркивает ваши точечные ножки!! Носите мини - вы же молодая и красивая!", "Очень красивое платье и туфли!", - писали юзеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 20, 2018 в 3:04 PST

Ранее Анастасия Волочкова восстанавливалась после скандала в ледяной воде.