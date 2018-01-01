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"Без одежды нравишься еще больше": Макс Барских взволновал поклонниц полураздетым фото

Сегодня, 12:37

Артист отдыхает в солнечной Испании.

Макс Барских
Макс Барских поделился фото с отдыха instagram.com/max_barskih
Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками жарким фото, которое вызывало волну обсуждений в комментариях.

На своей странице в Instagram Барских показал идеальный пресс – артист сейчас отдыхает в солнечной Испании.

"Можно я побуду тут?", - скромно спросил у подписчиков Барских.

Артист порадовал своих поклонников полураздетым фото, они оставили десятки комплиментов.

"Уровень сексуальности - Бог", "Супер. Ты восхитительный. А труды тренировок видны. Молодец",  "Хороший торс!", "Без одежды нравишься еще больше",  - восхищались поклонницы.

Макс Барских
Певец похвастался торсом instagram.com/max_barskih

Ранее Макс Барских выпустил сексуальный клип с полураздетыми девушками.

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Макс Барских, певец, фото
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