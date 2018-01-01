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"Без промаха!". Анастасия Волочкова похвасталась необычным фото в вертикальном шпагате

Сегодня, 14:14

Снимок российской балерины в соцсети собрал тысячи лайков.

Волочкова
Анастасия Волочкова сделала вертикальный шпагат у боксерской груши instagram.com/volochkova_art
Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть необычную фотографию — на ней она запечатлена возле груши в вертикальном шпагате, держа пуанты в руках.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал несколько тысяч лайков.

Балерина позировала в спортзале в черном спортивном костюме. В соцсети она заблокировала возможность пользователям комментировать фото.

"Без промаха!", — подписала снимок артистка.

Волочкова
Анастасия Волочкова сделала вертикальный шпагат у боксерской груши instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова утверждала, что не перестанет "будоражить" своими шпагатами, поскольку они являются элементом ее профессии, растяжка досталась ей "неимоверным трудом".

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Теги:  
Анастасия Волочкова, спортзал, шпагат
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