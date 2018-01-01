"Без промаха!". Анастасия Волочкова похвасталась необычным фото в вертикальном шпагате

Снимок российской балерины в соцсети собрал тысячи лайков.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал несколько тысяч лайков.
Балерина позировала в спортзале в черном спортивном костюме. В соцсети она заблокировала возможность пользователям комментировать фото.
"Без промаха!", — подписала снимок артистка.
Ранее Анастасия Волочкова утверждала, что не перестанет "будоражить" своими шпагатами, поскольку они являются элементом ее профессии, растяжка досталась ей "неимоверным трудом".
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