Без шпагатов и наготы: Анастасия Волочкова покорила поклонников домашним фото

Балерина показала, как проводит вечер.

Анастасия Волочкова показала новое фото instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова впервые за долгое время получила массу комплиментов под своим фото.

Обычно подписчики балерины яростно критикуют ее наряды, шпагаты, состояние волос и ног, но в этот раз ее фото в Instagram сразило поклонников наповал. На последнем снимке знаменитость запечатлена сидя у костра в толстовке, она счастливо улыбается на камеру.

"Как же я люблю домашние вечера у костра. С теми, с кем хочется быть рядом", - подписала фото Волочкова.

Поклонники порадовались за балерину, и вместо привычной критики на нее посыпалось множество комплиментов.

"Настя, ну наконец-то красивое фото шикарной женщины", - отметила dyachkova.i. "Первое красивое фото!", - написала anastasiyavorobyova. "Красивая Настюша! Фото класс!", - считает backwelt20.

Балерина покрасовалась дома у костра https://instagram.com/volochkova_art

Ранее новый шпагат Волочковой разозлил фанатов.

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