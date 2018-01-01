Без типичных фото в бикини: внучка Софии Ротару покорила Сеть шикарными снимками с отдыха

Начинающая модель делится снимками стильных образов и роскошных мест.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно отметила 17-летие, не похожа на обычных блогеров в Instagram – девушка не выкладывает фото в бикини, и не привлекает подписчиков обнаженным телом и провокациями.

Начинающая модель опубликовала в Instagram серию фото с отдыха близ Сен-Тропе: живописные морские пейзажи, кадры с городских улиц. Девушка каждый день меняет наряды, и не забывает запостить их в соцсеть, чтобы подписчики восхитились ее вкусом и красотой.

"Восхитительная Софи!", "Вот есть красивые девушки, но их красота как то быстро надоедает. Ваша красота для меня ненадоедливая, тонкая, аристократичная", "Очень нежная, женственная", - такие комментарии можно заметить под снимками Евдокименко.

Ранее платье внучки Ротару произвело фурор.

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