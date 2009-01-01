Безудержная стихия чувств, свобода движений. В Сети появился первый клип E.K.A

Композиция "Танці на воді" записана в сотрудничестве с Dj Sheemy.

В "Танцях на воді" идет речь о незабываемом лете Пресс-служба

Недавно созданный украинский проект E.K.A презентовал, снятый на песню "Танці на воді", записанную в сотрудничестве с Dj Sheemy.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе артистов.

По ее сведениям, стиль композиции — tropical house, видеоролик иллюстрирует ее содержание, передает безудержную стихию чувств и полную свободу движений.

"Я с радостью хочу поделиться с вами нашей новой работой. Это история о незабываемом лете, бессонных теплых ночах, бешеном ритме и, конечно, о вспышке симпатии...", — отметила E.K.A.

Ранее сообщалось, что украинская певица Наталка Карпа представила видео на песню "Вірна", которая была записана вместе с Dj Glova. Трек исполнительницы экранизирован на берегу Индийского океана.

Видео: Е.К.А Official