Безудержная стихия чувств, свобода движений. В Сети появился первый клип E.K.A

Композиция "Танці на воді" записана в сотрудничестве с Dj Sheemy.
Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе артистов.
По ее сведениям, стиль композиции — tropical house, видеоролик иллюстрирует ее содержание, передает безудержную стихию чувств и полную свободу движений.
"Я с радостью хочу поделиться с вами нашей новой работой. Это история о незабываемом лете, бессонных теплых ночах, бешеном ритме и, конечно, о вспышке симпатии...", — отметила E.K.A.
Ранее сообщалось, что украинская певица Наталка Карпа представила видео на песню "Вірна", которая была записана вместе с Dj Glova. Трек исполнительницы экранизирован на берегу Индийского океана.
Видео: Е.К.А Official