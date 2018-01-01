"Безумно красивая". Надя Дорофеева покрасовалась в экстравагантном образе, фото

Певица опубликовала снимок на своей странице в соцсети, он собрал много лайков.

Надя Дорофеева позировала в экстравагантном образе instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева покрасовалась в экстравагантном образе.

Артистка в белом сдельном купальнике, широком пиджаке и восточном головном уборе позировала для JetSetter.ua.

Исполнительница поделилась снимком на своей странице в Instagram, за 20 часов он собрал более 89 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Безумно красивая, обожаю тебя", — отметила viktoriya_l27.

"Ты просто чудо света", — написала l_i_m_o_n_k_a_2k18_. "Красивое сочетание белого", — считает eliz9203.

Надя Дорофеева позировала в экстравагантном образе JetSetter.ua

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отдыхала на индонезийском острове Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.

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