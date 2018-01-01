"Безупречная девочка!": экс-ВИА Гра" похвалилась идеальной фигурой в купальнике

Артистка показала результат усердных тренировок.

Санта Димопулос показала фото с отдыха santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась с фанатами фото своей роскошной фигуры с отдыха в Венеции.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена на отдыхе в купальнике, демонстрируя свою загорелую подтянутую фигуру.

Подписчики восхитились формами артистки, назвав ее безупречной.

"Фигурка супер, как и вы!", "Идеал", "Выглядите шикарно!", "Безупречная девочка!", "Санта, фигура у Вас идеальная! Пример для подражания", - восхищались поклонники.

Санта Димопулос похвасталась фигурой instagram.com/santadimopulos

Ранее Санта Димопулос сразила наповал фанатов жгучим образом.

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