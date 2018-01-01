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"Безвкусица полная": Тина Кароль шокировала поклонников выбором странного платья

Сегодня, 18:40
Тина Кароль < >
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1 / 5 Фанаты считают, что Тине Кароль пора сменить стилиста (instagram.com/tina_karol)

Певица побывала на презентации арт-номера журнала Vogue UA. 

Известная украинская певица Тина Кароль  вызвала жаркие обсуждения под фото в ярко-оранжевом платье.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимками с презентации арт-номера журнала Vogue UA. Кароль позировала в "огненном" обтягивающем платье и двухцветных лодочках. Образ артистка дополнила украшениями от Jacob&Co, классической красной помадой, и уже полюбившейся прической с эффектом мокрых волос.

Поклонников артистки ужаснул выбор платья – они посоветовали ей срочно сменить стилиста.

"Образ фу, не красиво", "Когда уже Тина перестанет носить эти наряды. Ужас какой-то", "Тина безусловно красотка, но это платье полный ужас, стилиста на мыло!", "Безвкусица полная", - критиковали подписчики.

Ранее Тина Кароль поразила фанатов стройной фигурой в пикантном платье-комбинации.

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Тина Кароль, певица, фото
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