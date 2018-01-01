Беззубая улыбка британского принца Луи произвела фурор: фото

В Кенсингтонский дворце обнародовали новые снимки с крестин королевского наследника.

Очаровательный принц Луи, оказывается, уже не только спит, но и улыбается Фото: Instagram/kensingtonroyal

В Британии пресс-служба королевской семьи опубликовала несколько фотографий с крестин новорожденного наследника монархов, принца Луи.

На обнародованном в Instagram снимке счастливая мать Кейт Миддлтон держит на руках своего уже крещенного сына принца Луи и не может нарадоваться его эмоциям.

На опубликованных ранее фото 2-месячный мальчик спал. А на этом улыбается очень мило, искренне и непосредственно, продемонстрировав всему миру свою лучезарную, но пока еще беззубую улыбку.

"Герцог и герцогиня Кембриджские выпустили дополнительную фотографию после крещения принца Луи. Герцог и герцогиня надеются, что все наслаждаются этой прекрасной фотографией принца Луи так же, как и они", – говорится в подписи к фото.

О том, что так развеселило королевского малыша, в подписи к снимку не сообщается.

Напомним, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году, оригинал которой использовали до 2008 года.

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