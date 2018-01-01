Билл Гейтс назвал топ-5 книг для чтения летом: видео

Знаменитый американец поделился своими предпочтениями со всеми желающими провести отпуск в компании именитых литературных авторов.

Билл Гейтс представил мастрид на лето Фото: Gates Notes

Знаменитый миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из пяти книг, которые он советует прочесть каждому летом 2018 года.

"Когда я составлял этот список из пяти произведений, которыми вы, возможно, захотите насладиться этим летом, я осознал, что некоторые из них поднимают большие вопросы. Что определяет гения? Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Откуда происходит человечество и куда мы идем?", - написал один из самых богатых людей мира в своем блоге Gates Notes.

Рекомендованный список Гейтса представлен одним литературным романом и четырьмя научно-популярными произведениями.

5 книга от Билла Гейтса для летнего прочтения:

• "Леонардо да Винчи" ("Leonardo da Vinci") Уолтера Айзексона;

• "Все случается по причине и прочая ложь, которую я люблю" ("Everything Happens for a Reason: and Other Lies i've Loved") Кейт Боулер;

• "Линкольн в бардо" ("Lincoln in the Bardo") Джорджа Сандерса;

• "Оригинальный рассказ: Великая история всего" ("Origin Story: A Big History of Everything") Дэвида Кристиана;

• "Фактичность: 10 причин, почему мы думаем о мире и почему вещи являются лучшими, чем вы думаете" ("Factfulness: Ten Reasons we're Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think") Ханса Рослинга, Оли Рослинг и Анны Рослинг Роннлунд.

Напомним, отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit, Гейтс казал, что биткоины могут использовать для нелегальных транзакций, в частности для покупки наркотиков.

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