Билл Гейтс сделал самое крупное пожертвование в 21 веке

Миллиардер передал на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft.

Билл Гейтс фото: EPA/UPG

Американский миллиардер Билл Гейтс отказался от 38% акций компании Microsoft ради самого крупного пожертвования, которое он делал с начала 21-го века.

Об этом сообщает metronews.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно данным федеральной комиссии по ценным бумагам, миллиардер передал на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft, суммарная стоимость которых оценивается в 4,6 миллиарда долларов,

По расчетам агентства, с учетом последнего пожертвования доля Билла Гейтса в компании снизилась с 24% в 1996 году до 1,3% на текущий момент. Напомним, что в 1999 году он отдал на благотворительность 16 миллиардов долларов, а годом позднее — еще 5,1 миллиарда долларов.

Отметим, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший в мире благотворительный фонд, основанный четой Гейтс. Одним из членов правления фонда является миллиардер Уоррен Баффет.

Главной целью фонда является поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах. Средства фонда направлялись на программу по предупреждению и лечению ВИЧ/СПИДа и туберкулёза, на борьбу с малярией, в проекты по иммунизации детей в Индии и Африке, в том числе в рамках Альянса GAVI, и другие инициативы.

Билл Гейтс основал компанию Microsoft, специализирующуюся на программном обеспечении, в 1975 году вместе с Полом Алленом. В 2008 году миллиардер отказался от должности руководителя корпорации, а в 2014 году покинул ее совет директоров.

Напомним, вдохновленный рождением дочери основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал отдать 99% акций компании на благотворительные цели.