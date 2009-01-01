Билл Гейтс сделал самое крупное пожертвование в 21 веке

Миллиардер передал на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft.
Об этом сообщает metronews.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
Согласно данным федеральной комиссии по ценным бумагам, миллиардер передал на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft, суммарная стоимость которых оценивается в 4,6 миллиарда долларов,
По расчетам агентства, с учетом последнего пожертвования доля Билла Гейтса в компании снизилась с 24% в 1996 году до 1,3% на текущий момент. Напомним, что в 1999 году он отдал на благотворительность 16 миллиардов долларов, а годом позднее — еще 5,1 миллиарда долларов.
Отметим, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший в мире благотворительный фонд, основанный четой Гейтс. Одним из членов правления фонда является миллиардер Уоррен Баффет.
Главной целью фонда является поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах. Средства фонда направлялись на программу по предупреждению и лечению ВИЧ/СПИДа и туберкулёза, на борьбу с малярией, в проекты по иммунизации детей в Индии и Африке, в том числе в рамках Альянса GAVI, и другие инициативы.
Билл Гейтс основал компанию Microsoft, специализирующуюся на программном обеспечении, в 1975 году вместе с Полом Алленом. В 2008 году миллиардер отказался от должности руководителя корпорации, а в 2014 году покинул ее совет директоров.
Напомним, вдохновленный рождением дочери основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал отдать 99% акций компании на благотворительные цели.