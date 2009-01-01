Биологический отец двойняшек Мадонны в шоке, что его дочек забрали навсегда

Адам Мвале рассказывает, что ему сообщили, что звезда только хочет обеспечить Стеллу и Эстер хорошим уровнем образования.

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Родной папа приемных двойняшек Мадонны не знал, что девочек забирают навсегда.

Об этом пишет Daily Mail.

Адам Мвале рассказывает, что ему сообщили, что звезда только хочет обеспечить Стеллу и Эстер хорошим уровнем образования и затем вернуть малышей в Малави.

"Мне изначально говорили, что Эстер и Стелла поедут за границу к богатой женщине, что она даст им хорошее образование, а потом вернет мне, чтобы они жили со мной и помогали всей моей семье", — прокомментировал факт усыновления отец двойняшек.

Адам Мвале www.dailymail.co.uk

"А теперь вы мне говорите, что этот процесс — это насовсем. Это не может быть правдой, я не хочу, чтобы это оказалось правдой. Я — их отец и всегда буду их отцом", — отмечает мужчина.

Позиция родного отца двойняшек заключается в том, что он согласился на передачу детей лишь на некоторое время и имел уверенность в их возврате в семью.

"Начальник детдома сообщил мне, что это — прекрасный шанс для моих маленьких девочек и для их братьев и сестер, которые остаются дома. Мне сказали соглашаться со всем в суде. Я не думал, что больше никогда не увижу моих девочек", — шокирует фактами Адам.

Напомним, Мадонна показала музыкальные таланты своих удочеренных девочек.