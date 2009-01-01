Бизнесвумен на ТВ назвала цену одной ночи с Анастасией Волочковой

В эфире российского телеканала озвучили цену эскорт-услуг, предоставляемых Волочковой

Анастасия Волочкова Открытые источники

За ночь, проведенную с Анастасией Волочковой, состоятельные мужчины платили 15 тысяч долларов США.

С таким заявлением в эфире российского телеканала НТВ выступила бизнесвумен Ольга Лейбман.

"Я вращаюсь в определенном кругу людей, восемь знакомых моих с ней были. Эти люди мои друзья, не могу называть фамилии. Это называется эскорт", — заявила она в эфире передачи "Звезды сошлись", запись которой уже опубликована на YouTube.

"Придется ей эти слова доказывать в суде. Пусть докажет факт передачи денег, потому что этого не было и не могло быть. Я за деньги не ужинаю и не сплю", — заявила позднее в ответ Волочкова.

Затем Лейбман сказала представителям СМИ о том, что не подразумевала сексуальные услуги, говоря о "ночи с Волочковой".

"Речь шла только об эскорт-услугах, которые Настя оказывала многим моим знакомым мужчинам. Под словосочетанием "эскорт-услуги" я подразумевала модную тенденцию, когда богатые люди приглашают звезду провести время за деньги — сходить в театр, в ресторан, на рыбалку. Они просто покупают себе красивое сопровождение", — сказала бизнесвумен.

Напомним, ранее Волочкова жаловалась на то, что ее бывший водитель оказался аферистом.