Блестящий топ и высокие трусы: Ким Кардашьян похвасталась формами

Теледива предстала перед поклонниками в откровенном наряде.

Кардашьян похвасталась формами instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимком, с фотосессии для американского журнала Elle.

На фото, которое Кардашьян выложила на своей странице в Instagram, она позирует в блестящем боди и на высоких каблуках.

"Несколько месяцев назад", - подписала фото звезда.

Этот снимок набрал более двух миллионов лайков, поклонники в комментариях восхитились формами теледивы.

"Вот это ноги", "Какая фигура!", "Вау! Ким вновь взорвала Интернет", "Выглядишь потрясающе", - писали фанаты.

Теледива предстала перед поклонниками в откровенном наряде instagram.com/kimkardashian

Ранее Ким Кардашьян показала соблазнительную фигуру в купальнике.