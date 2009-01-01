Близкая подруга Глаголевой рассказала о последних днях звезды перед смертью

Иванова поделилась, что Глаголевой не стало внезапно.

Вера Глаголева Instagram

Близкая подруга российской актрисы Веры Глаголевой, которая умерла в среду, 16 августа , Наталья Иванова рассказала о последних днях звезды перед смертью.

Об этом пишет kp.ua.

Иванова поделилась, что Глаголевой не стало в Германии, куда она на днях отправилась с семьей на консультацию к врачу.

"Никто не знает подробностей того, что произошло с Верой в Германии. Она ушла внезапно. В тот день мне позвонил Кирилл Шубский, ее муж, и сказал: "Час назад не стало Веры". Чувство потери, шока — словами не передать. Слишком для всех неожиданно", — сказала Иванова.

Продюсер вспоминает, что Вера была очень открытым и доброжелательным человеком.

"Мы с Верой постоянно переписывались, поскольку сейчас я — в Испании. Она звонила, писала не только мне, а и всем своим друзьям. Последнее сообщение от нее пришло за день до этого ..." —поделилась Иванова.

По словам Натальи, в июне с Глаголевой они снимали ленту под Тулой. Вера чувствовала себя тогда хорошо и не жаловалась на состояние здоровья.

"Она работала по 12 часов в сутки, все шло по графику, минута в минуту. Вера — человек железной воли, боец с сильным характером, особенно в вопросах, касающихся работы. В июле, как вы знаете, ее младшая дочь Настя сыграла свадьбу с Александром Овечкиным. Вера была на этой свадьбе, абсолютно счастлива. Ничто не предвещало беды", — разоткровенничалась Иванова.

Она добавила, что Глаголева и раньше консультировалась с немецкими врачами, и о своих болезнях говорить не любила.

Напомним, стало известно, когда и где похоронят Веру Глаголеву.