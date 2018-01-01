Близкие подруги или конкурентки? Королевский фотограф раскрыл отношение Кейт Миддлтон к Меган Маркл

Жены принцев Уильяма и Гарри не соперничают, заверил Старт.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл во время теннисного турнира Уимблдон Фото: Reuters

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл на прошлой неделе впервые без супругов совместно посетили финал теннисного турнира Уимблдон – судя по фото, герцогини нашли общий язык, активно общались и шутили, - вели себя как близкие подруги.

О том, что между Миддлтон и Маркл нет конкуренции, рассказал и королевский фотограф Марк Старт, сообщает британское издание Harper's Bazaar.

"Между ними нет соперничества", - отметил Старт.

Королевский фотограф побывал на Уимблдоне, и поделился с изданием наблюдениями.

"Хоть и Меган очень быстро входит в свою новую роль, видно, что она позволяет Кейт направлять ее и помогать ей. Меган понимает, что в будущем Кейт станет женой короля, и не пытается с ней конкурировать", - отметил Старт.

Ранее Меган Маркл раскритиковали за неправильный бюстгальтер под классическим платьем.

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