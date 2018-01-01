Близкий друг Джигарханян рассказал о состоянии артиста

Друг актера, предприниматель Артур Согомонян надеется, что тот вернется к работе уже через неделю.
"Надеемся, что Армен Джигарханян вернется к работе уже через неделю", – цитирует Согомоняна Новости Армении-NEWS.am.
Он рассказал, что Джигарханян пару дней не ходил на работу, так как чувствовал какую-то слабость. Поэтому в итоге актер и отправился в больницу. "Однако врачи не выявили никаких серьезных проблем со здоровьем. И в кому он точно не впадал", – уверяет Согомонян.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Джигарханян доставлен в больницу с инфарктом и впал в кому.
Ранее сообщалось, что у Армена Борисовича ишемическая болезнь сердца. На фоне заболевания возникла нестабильная стенокардия. Его уже госпитализировали в 2016 году.
В апреле 2018-го состояние Джигарханяна ухудшилось после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсуждали" детали его скандального развода.
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