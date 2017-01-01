Близкий друг Шона Карра, бывшего зятя Тимошенко, назвал причину его смерти

На момент смерти рокеру было 49 лет.

Рок-музыкант и бывший зять Юлии Тимошенко Шон Карр скончался от внутреннего кровотечения.

Об этом рассказал близкий друг музыканта и байкера Раймонд Девис МакРобби, передают "Вести". Он отметил, что Карра кремируют в Праге, после чего урну с прахом привезут на родину, в Великобританию.

"У Шона длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике от внутренних кровотечений. Урну с его прахом дочь Шарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок", - сказал он.

О кончине музыканта стало известно в понедельник, 8 января. Как позже уточнили в коллективе Карра Death Valley Screamers, рокер скончался ночью в гостиничном номере одного из отелей Праги.

На момент смерти рокеру было 49 лет.