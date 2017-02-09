Близнецы Джорджа и Амаль Клуни родятся в июне — СМИ

Актеры поженились в Венеции в сентябре 2014 года.

Джордж и Амаль Клуни Instagram

Об этом пишет Сегодня.

Как ожидается, младенцы появятся на свет в июне.

Ведущая шоу The Talk Джули Чен на канале CBS заявила со ссылкой на актера, с которым связалась: "Поздравляем Джорджа и Амаль Клуни! Мы получили подтверждение, что 55-летний актер и его 39-летняя жена ждут близнецов. Хотим сообщить то, что еще никто не говорил: дети появятся на свет в июне", — сказала Чен.

Джордж и Амаль Клуни поженились в Венеции в сентябре 2014 года. Ранее у пары детей не было.

Напомним, Елена Кравец рассказала, на кого похожи ее двойняшки.