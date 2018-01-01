"Богата привлекательностью". Поклонники перепутали Заворотнюк с Бабкиной: фото

Актриса снялась для обложки глянца в весьма несвойственном ей ракурсе.

Анастасию Заворотнюк раскритиковали поклонники Фото: Instagram/Анастасия Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк украсила обложку нового номера глянцевого журнала.

"Хочу сказать огромное спасибо Кристине Торосян и всей команде журнала "Moda Topical" за прекрасную совместную работу!", - написала звезда в Instagram.

Однако поклонники и подписчики микроблога актрисы к журнальному образу Заворотнюк отнеслись критично. Фотограф подобрал для 46-летней Заворотнюк необычный ракурс съемки, при котором она стала выглядеть практически неузнаваемой. Такое мнение поклонники артистки высказали в комментариях к записи.

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram/Анастасия Заворотнюк

"Добавили возраст вам", "Из-за ракурса сначала подумала, что это Надежда Бабкина. Она тоже богата привлекательностью!", "Я вас не узнала на фото! Вы на нем похожи на певицу Деми Ловато! А может, мне и показалось!", "Анастасия, на себя не похожи, какая-то другая женщина. Наверное, такое перевоплощение хорошо для актрисы", — комментировали подписчики.

Одни уверены, что артистку изменил до неузнаваемости фотошоп, другие заподозрили Заворотнюк в злоупотреблении омолаживающими процедурами.

Напомним, Анастасия Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым. У нее есть дочь и сын от предыдущего брака.

Напомним, ранее Заворотнюк едва не стала жертвой теракта в Барселоне. Она находилась в гостях у подруги, а в момент атаки была в ста метрах от эпицентра.