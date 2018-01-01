"Боится за свою жизнь". Лоза объяснил, почему Верка Сердючка может не вернуться в Украину из РФ

Если Данилко приедет в Россию с концертом, в Украину он уже спокойно вернуться не сможет.
Лоза уверен, что если Данилко приедет в Россию с концертом, в Украину он уже спокойно вернуться не сможет.
"Он — нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь", — заявил Лоза российскому "Пятому телеканалу".
Музыкант также отметил, что Данилко уже заработал достаточно, а кроме того, активно гастролирует в других странах.
Напомним, ранее Лоза раскритиковал Андрея Макаревича.
Читайте наши новости в Facebook