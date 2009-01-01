Больной раком Задорнов доверил свое здоровье целителю

Сатирик осознавал, что его состояние ухудшилось, и начал прощаться с близкими людьми.

Михаил Задорнов УНН

69-летний сатирик Михаил Задорнов мужественно борется с тяжелой болезнью.

Близкие писателя предпочитают воздерживаться от комментариев по поводу его состояния и просят не беспокоить их расспросами, пишет kp.ru.

Сам мужчина тоже не желает разговаривать о серьезном недуге.

Недавно на связь с журналистами вышла сотрудница клиники, где Задорнов проходит реабилитацию. Она рассказала о том, как себя чувствует Михаил Николаевич.

По словам женщины, в Германии Задорнов перенес операцию и курс облучения. У писателя начались сильные боли, поэтому его близкие приняли решение остановить лечение. Сатирик вернулся в Россию и сейчас находится в одной из отечественных клиник. Сообщения об ухудшении состояния Михаила Николаевича, которые появились в прессе в тот период, соответствовали реальному положению дел. Врачи делали Задорнову неутешительные прогнозы на будущее. Специалисты говорили, что его шансы на выздоровление минимальны.

"Задорнов угасал на глазах, почти ничего не ел — буквально чайную ложку в день. У него были сильные боли. Он стонал и порой кричал от боли так, что было слышно в коридоре клиники. Обезболивающее почти не помогало, артист плохо и мало спал. Были обнаружены новые образования в головном мозге, но не ракового происхождения. А раковая опухоль снова начала расти..." — рассказала женщина.

Как утверждает сотрудница медицинского учреждения, Задорнов осознавал, что его состояние ухудшилось, и начал прощаться с близкими людьми. В палату к сатирику приходили его бывшая и нынешняя супруги — Велта Велтистова и Елена.

Близкие Задорнова цеплялись за любую возможность улучшить его самочувствие. По словам сотрудницы клиники, они обратились к целителю Лео Шаху, который долгое время жил и работал в Польше. Врачи не возражали против нестандартных методов лечения. Профессор и биоэнерготерапевт приехал к Михаилу Николаевичу в августе и провел около 14 сеансов, воздействуя на пациента руками. В результате, как сообщает женщина, Задорнов почувствовал себя лучше. В конце месяца Шах должен возобновить процедуры.

"Накануне писатель перенес еще и инсульт и был в критическом состоянии. Но во время лечения боли у него прекратились, он перестал жаловаться на них. Появился аппетит, пациент начал делать зарядку в постели. Недавно Михаилу Николаевичу провели новое обследование — МРТ головного мозга. Оно показало: опухоль уменьшилась. Состояние Задорнова остается непростым, но кризис миновал", — поделились в клинике.

Работница медицинского учреждения также сообщила, что Михаил Николаевич все время порывается куда-то съездить и поработать, однако врачи категорически запретили ему перелеты. Речи о полном восстановлении писателя пока еще не идет.

Напомним, ранее Кобзон рассказал, что Задорнов умирает.