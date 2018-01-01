Больше не блондинка: Ирина Билык кардинально сменила имидж

Певица поразила фанатов новым цветом волос.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в наряде синего цвета, с обновленной длиной волос и цветом.
"Прекрасно думать о предстоящем Счастье!", - подписала фото певица.
Поклонники в комментариях отметили, что артистке к лицу новый цвет волос.
"Красотка!", "Яркий образ!", "Как же красиво сочетается синий цвет с рыжим, красавица!", "Ира, вы великолепны", - восторгались подписчики.
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