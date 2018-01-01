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Больше не блондинка: Ирина Билык кардинально сменила имидж

Сегодня, 14:50

Певица поразила фанатов новым цветом волос.

Ирина Билык
Певица удивила поклонников новым образом Фото: mediananny.com
Популярная украинская певица Ирина Билык ошарашила поклонников новым имиджем. Певица, которая многие годы была блондинкой, покрасила их в ярко-рыжий цвет.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в наряде синего цвета, с обновленной длиной волос и цветом.

"Прекрасно думать о предстоящем Счастье!", - подписала фото певица.

Поклонники в комментариях отметили, что артистке к лицу новый цвет волос.

"Красотка!", "Яркий образ!", "Как же красиво сочетается синий цвет с рыжим, красавица!", "Ира, вы великолепны", - восторгались подписчики.

Ирина Билык
Билык предстала с новым цветом волос instagram.com/bilyk_iryna

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына на милом семейном видео.

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Теги:  
Ирина Билык, волосы, рыжая, имидж
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