Босый и с красным клубком: Сергей Бабкин необычно выступил на Нацотборе "Евровидения"

Артист порадовал зрителей красивым номером.

Судья "Голоса страны" Сергей Бабкин, который выступил в первом полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2018" вторым, явился на сцене без обуви.

Певец исполнил лирическую песню "Крізь твої очі", которую посвятил трем главным женщинам в своей жизни – матери, дочери и жене.

Его микрофон был обмотан красной нитью, и клубок в начале выступления Бабкин держал в руках.

Члены жюри признались, что композиция была неожиданной для них.

"Я никогда не слышала тебя в таком жанре, все было очень органично, мне понравилось", отметила Джамала.

Один из членов жюри Евгений Филатов, который принимал участие в создании песни, отметил, что ему тяжело судить то, над чем он работал, но он сказал, что "получилось все очень красиво, лаконично, номер был на сцене, мне очень понравилось".

Напомним, Андрею Данилко во время прямой трансляции Нацотбора "Евровидения" кричали "ганьба".