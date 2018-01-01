"Боже, какая сочная": экс-"ВИА Гра" лишила фанатов сна сексуальным фото

Знаменитость позировала в купальнике в бассейне.

Санта Димопулос поделилась фото с отдыха instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась пикантным фото.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она предстала в бассейне в черном купальнике, демонстрируя округлую попу.

"Вот мне любопытно... А вы поправляетесь или худеете летом?", - поинтересовалась знаменитость у подписчиков.

Большинство юзеров поделились, что летом им удается лишь поправиться, и они не понимают, как Димопулос удается сохранить такую потрясающую фигуру.

"Боже, какая сочная", "Вы своими прекрасными и мудрыми постами, великолепной фигурой и неземной красотой, мотивируете нас девочек", "Фигура шикарная", - отвечали юзеры.

Санта Димопулос покрасовалась в купальнике instagram.com/santadimopulos

Ранее Санта Димопулос похвалилась идеальной фигурой в купальнике.

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