"Боже! Кто это?": фанаты едва узнали кардинально поменявшего внешность Сергея Бабкина

Певец сбрил бороду и изменился до неузнаваемости.

Бабкин решил побриться instagram.com/babkin_official

Украинский певец и тренер проекта "Голос страны" Сергей Бабкин накануне Пасхи в Чистый четверг кардинально сменил имидж.

На своей странице в Instagram он поделился снимком обновленного внешнего вида, но его не узнали даже его давние поклонники. Дело в том, что Бабкин сбрил бороду.

На фото Бабкин изображен в очках, кепке и с тщательно выбритым лицом.

"Чистое небо, чистые мысли, чистый четверг.. С Праздником!!!", - подписал снимок певец.

На фото фанаты еле узнали своего кумира, и не могли поверить своим глазам, кто-то даже отметил, что без бороды он выглядит лет на 10 моложе.

"Сергей, это Вы?", "Сразу и не узнать, нормуль)", "Боже! Кто это?", "Очень помолодел без бороды, даже не узнала))", "Помолодел лет на 10", "Моложе сразу лет на 15", "Я сначала не поняла, кто это", - удивлялись подписчики.

Певец предстал без привычной бороды instagram.com/babkin_official

Ранее в Сети появилась забавная карикатура на тренеров "Голоса страны".