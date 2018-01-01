Сегодня, 06:10 RSS

"Боже мой, какая спина": полуобнаженный Дима Билан восхитил фанаток физической формой

Сегодня, 05:26

Артист сфотографировался без футболки.

Билан
Билан покорил фанаток новым снимком instagram.com/bilanofficial
Известный российский певец Дима Билан выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен без футболки, смотря футбол за ноутбуком.

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. Фото набрало больше 80 тысяч лайков, и сотни восторженных комментариев. Поклонницы просили артиста почаще делать такие кадры.

"Красивая спина", "Дима как всегда фото огонь", "Голый вы гораздо красивее, чем в любой одежде.... странно это ... обычно у людей наоборот. Дима, ходите голый!", "Дима подкачался! Крут", "Боже мой, какая спина", - расхвалили поклонники.

Дима Билан
Артист запечатлен без футболки в спортивных штанах instagram.com/bilanofficial

Ранее попавший в больницу Дима Билан похвастался сюрпризом от Филиппа Киркорова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Дима Юилан, певец, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности